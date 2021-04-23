TikTok обогнал «ВКонтакте» по популярности в России

TikTok с 4 по 10 апреля обошёл социальную сеть «ВКонтакте» по времени пользования. Эксперты считают, что эта социальная сеть заменила пользователям телевизор, а долгое время находиться в обычных соцсетях гораздо труднее, пишет РБК.

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Согласно данным, которые приводит издание, за неделю пользователи «ВКонтакте» провели в приложении 11,08 млрд минут, а в TikTok — 13,93 млрд минут. До апреля «ВКонтакте» лидировала по времени, которое пользователи проводили внутри приложений. Следующими за TikTok и «ВКонтакте» идут Instagram, «Одноклассники» и Facebook.

Впервые TikTok сравнялся по показателям с сетью «ВКонтакте» летом 2020-го по времени, проведённому пользователями iOS. На Android показатели сравнялись только в апреле этого года. В среднем пользователи с 4 по 10 апреля проводили в TikTok по восемь часов в день. В то же время пользователи «ВКонтакте» провели в приложении в среднем 3 часа 45 минут.

Несмотря на это, недельная аудитория TikTok была гораздо ниже и составляла 29 млн человек, тогда как у сети «ВКонтакте» — 49 млн человек. Пользователи из России за год с 12 апреля 2020 года по 10 апреля 2021 года проводили в среднем за неделю по 7,2 часа в TikTok и по 4,05 часа «ВКонтакте». Суммарное время за этот период у TikTok выросло на 401%.

Однако показатель «ВКонтакте» за этот же год был довольно стабильным и остался более высоким, чем у сети TikTok.