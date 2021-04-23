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В Windows 10 появится эко-режим

Lenta.ru
25 минут назад
В Windows можно будет принудительно ограничивать ресурсы приложений. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.
В Windows 10 появится эко-режим
Фото: UnsplashUnsplash
Журналисты обнаружили в актуальной сборке Windows 10 Insider Preview Build 21364 опцию «Эко-режим» (Eco mode), доступную в диспетчере задач. Пользователи смогут выбирать те приложения, которые потребляют слишком много ресурсов ПК и нагружают систему, и принудительно понижать их в приоритете.
Если с помощью диспетчера задач перевести конкретную программу в эко-режим, то приложение будет потреблять меньше ресурсов процессора и оперативной памяти. Таким образом, Windows будет отдавать приоритет другим программам. Каждое приложение, переведенное в эко-режим, будет помечено специальным бейджем.
«Эта функция полезна, когда вы заметили, что приложение потребляет много ресурсов, и хотите ограничить их потребление, чтобы система отдавала приоритет другим приложениям», — пояснил один из разработчиков Microsoft Брэндон Леблан (Brandon LeBlanc).
Пока что новый режим доступен только в версиях ОС для разработчиков, затем опция будет развернута на компьютеры остальных пользователей. Представители компании заявили, что в ближайшее время программисты Microsoft будут заниматься поиском неполадок и их устранением.
Ранее журналисты обнаружили в новых сборках ОС от Microsoft появление специальных режимов для работы и развлечений. При активации данных параметров Windows сможет более точно распределять ресурсы компьютера для конкретных задач.
Наука и техника,Microsoft,
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