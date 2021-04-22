Перечислены новые детали iOS 15 от Apple

Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс, а также дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget.

Фото: youtube.com/Apple youtube.com/Apple

Отмечается, что пользователи "яблока" смогут управлять поведением уведомлений в зависимости от занятий владельцев. Кроме того, в планшетной версии операционной системы экран блокировки и домашний экран будет улучшен.

В компании, по информации инсайдеров, обновят мессенджер iMessage, из которого хотят сделать полноценную социальную сеть. Но насколько изменится популярное приложение, на данный момент неизвестно.

Новые версии iOS и iPadOS представят на конференции WWDC, которая пройдет в июне.