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Перечислены новые детали iOS 15 от Apple

Москва24
1 час назад
Версия iOS 15 для устройств Apple получит обновленный интерфейс, а также дополнительные функции. Об этом сообщает Engadget.
Перечислены новые детали iOS 15 от Apple
Фото: youtube.com/Appleyoutube.com/Apple
Отмечается, что пользователи "яблока" смогут управлять поведением уведомлений в зависимости от занятий владельцев. Кроме того, в планшетной версии операционной системы экран блокировки и домашний экран будет улучшен.
В компании, по информации инсайдеров, обновят мессенджер iMessage, из которого хотят сделать полноценную социальную сеть. Но насколько изменится популярное приложение, на данный момент неизвестно.
Новые версии iOS и iPadOS представят на конференции WWDC, которая пройдет в июне.
Ранее сообщалось, что на презентации Apple, прошедшей 20 апреля, были представлены новые планшеты iPad Pro с процессором M1.
Наука и техника,Apple,
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