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В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект

Прайм
2 часа назад
Пользователи смартфонов китайского гиганта Xiaomi — Mi 11 — жалуются на внезапный выход из строя аппаратов. Как пишет Gizmochina со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской социальной сети Weibo, причина кроется в материанской плате устройства.
В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект
Фото: ReutersReuters
Выяснилось, что гаджет склонен к внезапному перегоранию материнской платы. Это фатальный дефект и он крайне редко встречается в современных смартфонах.
Столкнувшиеся с проблемой у Xiaomi Mi 11 пользователи подтверждают свои слова отчетами из сервисов.
Часть владельцев устройств поясняют, что перед "смертью" смартфон перегревался даже через 10 минут с запуска игры.
Дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888. Он оказался горячее, чем обещала компания-поставщик Qualcomm во время презентации процессора.
В самой компании Xiaomi пока не комментируют ситуацию.
Наука и техника,Qualcomm,
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