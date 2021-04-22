В смартфонах Xiaomi нашли критический дефект

Пользователи смартфонов китайского гиганта Xiaomi — Mi 11 — жалуются на внезапный выход из строя аппаратов. Как пишет Gizmochina со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской социальной сети Weibo, причина кроется в материанской плате устройства.

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Выяснилось, что гаджет склонен к внезапному перегоранию материнской платы. Это фатальный дефект и он крайне редко встречается в современных смартфонах.

Столкнувшиеся с проблемой у Xiaomi Mi 11 пользователи подтверждают свои слова отчетами из сервисов.

Часть владельцев устройств поясняют, что перед "смертью" смартфон перегревался даже через 10 минут с запуска игры.

Дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888. Он оказался горячее, чем обещала компания-поставщик Qualcomm во время презентации процессора.