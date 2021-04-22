Facebook грозит новая масштабная утечка

Исследователь информационной безопасности обнаружил инструмент, который позволяет связывать пользовательские аккаунты Facebook с электронной почтой — причем это делается в многомиллионных масштабах и затрагивает даже тех, кто предпочел скрыть свой адрес в настройках. Представители Facebook были уведомлены о проблеме, но не сочли ее достойной внимания. Между тем, некоторые эксперты уверены, что этот инструмент может стать причиной следующей масштабной утечки в корпорации.

Не прошло и месяца с последней утечки в Facebook, которая затронула 500 млн пользователей, как социальной сети предсказывают новый кризис, сообщает портал Ars Technica. ИБ-исследователь, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил инструмент Facebook Email Search v1.0, который может связывать аккаунты Facebook с электронными адресами. Мощность инструмента позволяет ему идентифицировать пользователей социальной сети Цукерберга в крупных масштабах — до 5 млн человек в день.

Как пояснил «Газете.Ru» эксперт по ИБ компании AT Consulting (входит в Лигу цифровой экономики) Андрей Слободчиков, работа инструмента заключается в том, что в программу подгружается база данных известных email-адресов, затем программа отправляет эти адреса для сверки на стороне Facebook. Если сверяемый email-адрес зарегистрирован на Facebook, алгоритмы соцсети возвращают обратно связку email плюс учетная запись на Facebook.

«Таким образом, злоумышленники могут формировать базу данных из следующих атрибутов: email-адрес пользователя, его идентификатор в Facebook – уникальный ID социальной сети, а также полное имя, указанное на площадке», — сообщил Слободчиков.

Исследователь выяснил, что Facebook Email Search v1.0 эксплуатирует фронтенд-уязвимость платформы, и обратился со своей находкой в администрацию Facebook, но там, по его словам, не посчитали эту уязвимость достаточно «серьезной», чтобы ее исправлять.

Пока нет данных о том, воспользовались ли злоумышленники этой брешью, чтобы создать массивную базу данных электронных адресов пользователей Facebook, но было б наивно предполагать, что киберпреступность может пройти мимо такой возможности. «Я считаю, что это — очень опасная уязвимость, и я хотел бы оказать содействие в том, чтобы ее устранить», — заявил ИБ-исследователь.

По словам эксперта, обнаружившего уязвимость, она позволяет взламывать учетные записи Facebook с целью захвата страниц и рекламных учетных записей для получения денежной выгоды. Но потенциал этой уязвимости гораздо шире, предупредил Луис Корронс, евангелист по вопросам информационной безопасности Avast.

«Уязвимость может привести к очередной массовой утечке данных пользователей Facebook, включая адреса электронной почты. Таким образом, злоумышленники смогут не только сопоставить электронную почту с ID пользователя, но и добавить эти данные к уже имеющимся у них номерам телефонов, которые стали доступны в результате предыдущих утечек», — заявил Корронс.