Найдена ближайшая к Земле черная дыра

Астрономы из Университета штата Огайо обнаружили черную дыру, которая располагается на расстоянии 1500 световых лет от нашей планеты. Этот объект отличается сверхмалым размером, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: NASA NASA

Черная дыра находится в созвездии Единорога (лат. Monoceros). Ученые назвали ее Unicorn – это слово также переводится как «единорог».

Известно, что черные дыры могут существовать в различном диапазоне масс. Они могут быть как сверхгигантскими (такие расположены в центре галактик), так и сверхмалыми. Авторы новой научной работы решили исследовать потенциал чрезвычайно малых черных дыр.

Они сосредоточились на красном гиганте в созвездии Единорога, который находился на последних стадиях своего существования. Звезда отличалась необычной скоростью, кроме того, ее как будто что-то притягивало – эти особенности указывали на наличие рядом черной дыры. Расчеты показали, что размер дыры составляет примерно три солнечных массы.

«Точно так же, как гравитация Луны искажает океаны Земли, создавая высокие приливы, так и черная дыра искажает звезду и придает ей форму футбольного мяча», – пояснил астроном Тодд Томпсон.