Новый вид осьминога описали с помощью томографии

Немецкие ученые описали новый вид глубоководного осьминога Grimpoteuthis imperator sp., используя комбинацию магниторезонансной и микрокомпьютерной томографии и минимального анализа генов. При этом вскрытие животного не проводилось, поэтому представленные методы могут помочь лучше изучить редкие или труднодоступные виды. Статья опубликована в журнале BMC Biology.

Фото: BMC Biology/Alexander Ziegler/Indicator.Ru BMC Biology/Alexander Ziegler/Indicator.Ru

Ученые из Боннского университета объединили неинвазивные методы исследования, такие как цифровая фотография, стандартизованные измерения, высокопольная магнитно-резонансная томография (МРТ) и микрокомпьютерная томография (микро-КТ) с минимальным инвазивным забором образцов тканей для анализа ДНК нового вида осьминога. Авторам впервые удалось описать крупный зоологический образец, не повредив его.

«Наборы данных МРТ и микро-КТ, которые мы получили, могут быть использованы для дальнейшего анализа, который был бы невозможен с использованием традиционных инвазивных методов. Это даст возможность ученым исследовать образ жизни и поведение труднодоступных глубоководных организмов», — говорит соавтор исследования Александр Зиглер.

Характеристики свидетельствовали о том, что взрослый самец осьминога принадлежит к роду Grimpoteuthis. Однако количество присосок и форма отличали его от всех ранее описанных видов этого рода. Новый вид получил название G. imperator, так как был обнаружен в северной части Императорских гор, подводного горного хребта в северо-западной части Тихого океана. Осьминоги рода Grimpoteuthis считаются редкими организмами, хотя составляют значительную часть мегафауны на глубине более семи тысяч метров. Современные методы, используемые для описания новых видов головоногих моллюсков, как правило требуют вскрытия для исследования внутренних органов. Это может препятствовать сохранению находящихся под угрозой исчезновения, редких или других ценных организмов.