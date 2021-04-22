В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород с Марса

Lenta.ruиещё 2
26 минут назад
Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАСА.
Марсоход впервые смог получить кислород с Марса
Фото: ReutersReuters
Испытание состоялось 20 апреля, кислород удалось получить благодаря экспериментальному инструменту Moxie. Как отметили в ведомстве, такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом.
Ранее в апреле сообщалось, что на фотографии, сделанной марсоходом Perseverance, на самом деле изображена не радуга, а вспышка от линзы. Радуги на Марсе, по данным НАСА, быть не может.
В начале марта марсоход Perseverance впервые проехался по поверхности Марса. Общее время поездки робота составило 33 минуты. За это время он преодолел 6,5 метра: 4 метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов. Так ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем.
Планетоход Perseverance сел на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля. Это пятый американских марсоход, посетивший планету. В его задачи входит сбор образцов грунта, которые будут доставлены на Землю примерно через десять лет. На борту устройства установлены система получения кислорода из атмосферы Марса и вертолет Ingenuity, который совершил полет 19 апреля.
Наука и техника,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители