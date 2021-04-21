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Путин: На гражданские научные исследования выделят 1,6 трлн рублей

Российская Газетаиещё 1
1 час назад
На гражданские научные исследования в России будет выделено более 1,6 миллиарда рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию.
1,6 трлн рублей выделят на гражданские научные исследования
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение", - отметил он.
Также, по словам президента РФ, заработают инновационные программы по критически важным направлениям. И получат статус проектов государственного значения.
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