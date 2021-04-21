Отказ от МКС: Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

Научно-энергетический модуль (НЭМ), который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Начать планируем с того задела, который на руках. НЭМ будет переработан", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, использовать НЭМ в качестве базового модуля новой станции, где ему потребуется больше самостоятельности, не сравнимо с использованием модуля на МКС.

Ответственность за российский сегмент МКС

РФ начинает переговоры с партнерами по проекту МКС о дальнейшей судьбе станции, сообщил Рогозин.

По его словам, один из вариантов - передача ответственности за российский сегмент МКС партнерам. Либо на поддержание будут идти небюджетные деньги.

"Мы начинаем переговоры с нашими партнерами", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе российского сегмента МКС.

Проект создания новой орбитальной станции

По словам Рогозина, проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки.

"Мы [находимся] в высокой степени проработки [проекта]", - отметил он.

Основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи, сообщил глава Роскосмоса. "Основная часть экспериментов будет не внутри. <...> Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту", - отметил Рогозин.

Средства на создание новой станции

Создание российской орбитальной станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, информировал Рогозин.

"Есть понимание, что средства, которые требуются на поддержание МКС, поддержание оборудования (80% вышло за ресурс), и средства для развертывания отдельной национальной орбитальной станции - примерно те же самые деньги", - сказал он.

Ранее Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года, после чего начнет создавать новую национальную орбитальную станцию. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил вице-премьер Юрий Борисов . Решение принято на совещании у президента.

В аппарате вице-премьера отметили, что сроки эксплуатации давно истекли, а состояние оставляет желать лучшего. В последнее время часто случаются неисправности. Поэтому нужно провести техническое обследование. В «Роскосмосе» уточнили, что МКС прекратит свою работу в 2024 году. После этого решение о судьбе проекта будет приниматься, исходя из технического состояния станции.

Натан Эйсмонт: Объяснение, что станция старая, выглядит неубедительным, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

«Можно посмотреть, что происходит в том же космическом пространстве. Известны станции, которые и больше успешно работали и проработали. «Хаббл» успешно работает и продолжает получать очень важные для науки результаты, ну, или можно вспомнить о станциях, космических аппаратах, которые улетели совсем далеко, за пределы Солнечной системы. «Вояджеры» еще больше работают, с 1980-х годов. То есть старость — это, наверное, объяснение, не совсем подходящее для этого случая. Хотя, конечно, поводом для того, чтобы такие заявления сделать, были неприятности, случившиеся буквально недавно, это трещина. Как известно, с этим удалось справиться. Кроме того, если говорить об устаревании комплектующих, то на самом деле сейчас на МКС все в значительной мере новое стоит, за исключением, конечно, базовой конструкции. Все эти экспедиции туда не только же с целью проведения научных исследований, но и с целью замены тех узлов и агрегатов, которые устарели морально, может быть, и физически устарели. Станция вовсе не та, которая была, когда ее вводили в эксплуатацию».

Для примера, телескоп «Хаббл», который запустили на орбиту в 1990 году, должен прекратить работу только после 2030 года. МКС начали эксплуатировать в 1998 году. Срок работы был рассчитан до 2015 года, но его продлили.

Руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьев недавно предположил, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя разных элементов станции. Поэтому нужно строить новую. Она обойдется в 5-6 млрд долларов, подсчитали в «Роскосмосе».

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — подчеркнул он.

Кроме того, Рогозин опубликовал видео, в котором можно посмотреть на процесс создания данного модуля.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что новая российская космическая станция должна быть выведена на более высокую орбиту, чем МКС.

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"Нам нужно подниматься выше. Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию и особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще с освоением Северного морского пути", - считает Борисов.

Ранее Борисов заявил, что состояние МКС может привести к катастрофе.

"Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать", - считает вице-премьер.