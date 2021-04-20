Apple показал iPad с процессором от компьютера

Новый iPad Pro имеет матрицу Liquid Retina XDR на основе mini-LED. Экран имеет поддержку HDR и максимальную яркость 1600 нит. Данный дисплей отличается от классического IPS наличием органических светодиодов маленького размера. По сравнению с обычными дисплеями, Mini-LED отображает более насыщенную и контрастную картинку. Также данный тип матрицы отличается более экономичным энергопотреблением, а небольшие размеры позволяют сделать конечное устройство тоньше.

Представленный девайс получил привычный для серии iPad Pro дизайн — экран с тонкими рамками и встроенный в переднюю панель сенсор Face ID. Устройство вышло с процессором M1, который в ноябре дебютировал в компьютерах Mac, и получило поддержку 5G. Также аппарат имеет до 16 гигабайт оперативной памяти и до двух терабайт встроенной памяти, двойную основную камеру с лидаром и 12-мегапиксельную широкоугольную селфи-камеру. Планшет оснащен новым портом Thunderbolt и поддерживает работы со стилусом.