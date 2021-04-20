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Apple показал iPad с процессором от компьютера

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Apple анонсировала выход первого планшета с дисплеем mini-LED. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.
Apple показал iPad с процессором от компьютера
Фото: Apple / YouTubeApple / YouTube
Новый iPad Pro имеет матрицу Liquid Retina XDR на основе mini-LED. Экран имеет поддержку HDR и максимальную яркость 1600 нит. Данный дисплей отличается от классического IPS наличием органических светодиодов маленького размера. По сравнению с обычными дисплеями, Mini-LED отображает более насыщенную и контрастную картинку. Также данный тип матрицы отличается более экономичным энергопотреблением, а небольшие размеры позволяют сделать конечное устройство тоньше.
Представленный девайс получил привычный для серии iPad Pro дизайн — экран с тонкими рамками и встроенный в переднюю панель сенсор Face ID. Устройство вышло с процессором M1, который в ноябре дебютировал в компьютерах Mac, и получило поддержку 5G. Также аппарат имеет до 16 гигабайт оперативной памяти и до двух терабайт встроенной памяти, двойную основную камеру с лидаром и 12-мегапиксельную широкоугольную селфи-камеру. Планшет оснащен новым портом Thunderbolt и поддерживает работы со стилусом.
Стоимость iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном mini-LED составляет 1099 долларов, 11-дюймовая модель доступна за 799 долларов. Устройства появятся в продаже в мае.
Ранее Apple представила iPhone 12 в новом цвете. Смартфоны iPhone 12 и 12 mini будут доступны в фиолетовой расцветке, тогда как 12 Pro и 12 Pro Max останутся в прежних цветах.
В последний раз Apple обновляла серию профессиональных планшетов в марте 2020 года. Анонсированные тогда iPad Pro получили камеру с лидаром и клавиатуру Magic Keyboard.
Наука и техника,Apple,
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