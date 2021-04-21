Презентация Apple: AirTags и iPhone выйдут в новом цвете

20 апреля прошла весенняя онлайн-презентация Apple — первая в 2021 году. Компания из Купертино анонсировала множество продуктов, о которых уже давно ходили слухи — среди них маячки AirTags, обновленные iMac и iPad Pro и смартфон в фиолетовом цвете.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Одним из первых анонсов на весенней презентации Apple стало начало предзаказа на iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, который, по словам главы компании Тима Кука, "будет отлично смотреться в весенний сезон".

Смартфон будет доступен для предзаказа с 23 апреля по той же цене, продажи начнутся 30 апреля. Также были анонсированы трекинговые маячки Apple AirTags, которые стали одним из самых долгожданных продуктов компании - их разработка велась на протяжении нескольких лет.

Как и предполагалось, их основное предназначение - помогать находить потерянные вещи, издавая звук и показывая местоположения объекта в приложении "Локатор". К AirTags компания выпустит дополнительную линейку аксессуаров - брелоки, кошельки и прочее. Кроме того, маячки можно кастомизировать - при заказе нанести на корпус эмодзи или надпись.

Ранее многие эксперты высказывали опасения по поводу несанкционированного отслеживания людей с помощью данных маячков, однако Apple об этом позаботилась и внедрила в гаджет защиту от слежки за людьми. AirTags можно будет приобрести в двух вариантах: один маячок за $29 или сразу четыре за $99. Также компания из Купертино представила публике новые iMac. Компьютеры оснащены чипом M1. Это очень тонкие и практически беззвучные гаджеты - как утверждает Apple, "вы никогда не услышите, как ваш iMac работает".

В связи с тем, что сейчас практически весь мир значительную часть времени проводит на видеовстречах, Apple оснастила моноблоки лучшей камерой в истории iMac - фронтальный блок ПК поддерживает видео 1080р. Помимо камеры лучшими в истории моноблока названы и новые динамики, которые поддерживают Dolby Atmos. Кроме того, компания утверждает, что свежие компьютеры на 85% быстрее предыдущей модели.

Моноблоки будут представлены в семи различных цветах: желтый, красный, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый и серебристый. Предзаказы на iMac начинаются с 30 апреля, продажи - с середины мая, цена стартует от $1500. Кроме того, Apple показала клавиатуры Magic Keyboard, мыши Magic Mouse и тачпады Magic Trackpad в таких же ярких расцветках, как и сами компьютеры.

Стоит отметить, что клавиатура теперь поддерживает функцию распознавания отпечатка пальца Touch ID, но при этом покупатель будет иметь возможность приобрести обычную версию. Также был анонсирован обновленный iPad, в котором установлен процессор M1 и модем 5G.

Также гаджет получит новый порт USB-C с поддержкой технологии Thunderbolt, обеспечивающей вчетверо большую пропускную способность. Кроме того, в 12,9-дюймовом iPad Pro, по заявлению компании, будет установлен лучший дисплей среди мобильных устройств в мире - Liquid Retina XDR. Он позволит добиться сверхвысокой яркости и четкости изображения. В устройстве появится поддержка Wi-Fi 6, а также 16 Гб оперативной памяти. Предзаказ на планшет будет открыт 30 апреля. 12,9-дюймовый iPad Pro можно будет приобрести за $1090.