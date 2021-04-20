Космонавт назвал три причины возможного ухода РФ с МКС

«Для того, чтобы идти дальше, нам нужно понимать техническое состояние МКС и российского сегмента. Как раз вокруг этого и разгорелась шумиха в прессе. Мы должны четко понимать состояние российского сегмента, чтобы честно сказать партнерам, идем мы после 2024 года или нет», - уточнил он.
«Первая проблема - это возраст. В свое время были проведены ресурсные испытания на станции «Мир». Она летала в космосе более 15 лет, что позволило всем партнерам четко понимать, что до 2015 года МКС имеет право существовать в космосе. Первая цифра, до которой мы должны были эксплуатировать станцию, - 2015 год. Следующее - если раньше экипажи были интегрированы (российские специалисты могли работать на американском сегменте, американские - на российском), то в последующих экспедициях мы были операторами на американском сегменте, потом каждый стал работать на своем сегменте. У нас произошло сокращение экипажа - сейчас на борту находятся только двое россиян. Американцы за это время нарастили количество своего экипажа до пяти человек», - добавил космонавт.