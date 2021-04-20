900 тысяч тонн металла сэкономила Apple после отказа от зарядника

В отчете отмечается польза для экологии ввиду того, что компания перестала комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами и проводными наушниками. Благодаря подобному подходу Apple сэкономила порядка 861 тысячи тонн меди, цинка и олова. Аналитики отметили, что из-за уменьшения размеров коробки со смартфоном на транспортных поддонах стало умещаться на 70 процентов больше iPhone.