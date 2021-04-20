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Раскрыта экономия Apple после отказа от зарядника для iPhone

Lenta.ru
1 час назад
Из-за отказа от бесплатного зарядника Apple сэкономила почти 900 тысяч тонн металла. Об этом сообщается в раскрытом компанией отчете об экологическом прогрессе (Environmental Progress Report), доступном на сайте Apple.
900 тысяч тонн металла сэкономила Apple после отказа от зарядника
Фото: ReutersReuters
В материале говорится, что в 2020 году Apple сократила потребление энергии в офисах и на предприятиях на 13,9 миллиона киловатт-часов. Выбросы углекислого газа (CO2) были сокращены с 25,1 до 22,6 миллиона кубометров.
«Как компания мы двигались вперед с большей энергией, чем когда-либо прежде, чтобы создать более сильное и здоровое будущее для нашей планеты и ее людей», — заметила вице-президент Apple Лиза Джексон (Lisa Jackson).
В отчете отмечается польза для экологии ввиду того, что компания перестала комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами и проводными наушниками. Благодаря подобному подходу Apple сэкономила порядка 861 тысячи тонн меди, цинка и олова. Аналитики отметили, что из-за уменьшения размеров коробки со смартфоном на транспортных поддонах стало умещаться на 70 процентов больше iPhone.
Представители компании отметили, что продолжают использовать вторичное сырье в своих девайсах. Например, MacBook Air на 40 процентов состоят из переработанного материала. В iPhone 12 и Apple Watch 6 используется 99 процентов переработанного вольфрама. Благодаря такому подходу Apple снизила количество утилизированных отходов на 39 тысяч тонн.
Apple заявила, что перестанет класть в коробки с iPhone зарядные адаптеры и наушники, в октябре. Позже примеру американской компании последовали Samsung, Xiaomi и другие производители смартфонов.
Наука и техника,Лиза Джексон,Apple,
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