На Солнце зафиксировали уникальную вспышку

Вспышка среднего класса на Солнце наблюдалась минувшей ночью, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук

Фото: sdo.gsfc.nasa.gov sdo.gsfc.nasa.gov

Согласно данным учёных, спутник GOES-16 передал информацию о вспышке класса «М», произошедшей с 02:19 мск по 02:59 мск. Индекс вспышечной активности возрос с зелёного уровня до жёлтого.

По словам заведующего лабораторией Сергея Кузина, это явление не опасно, однако через два-три дня оно может спровоцировать небольшую магнитную бурю в магнитосфере.

Для нас эта вспышка уникальная, потому что мы впали в очень глубокий минимум солнечной активности, и за последнее время таких вспышек было четыре-пять, — пояснил он.

Специалист добавил, что во время максимума солнечной активности подобные вспышки фиксируются через день, передаёт РИА Новости.