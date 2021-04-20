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Астрономы зафиксировали «уникальную» вспышку на Солнце

News.ru
26 минут назад
Вспышка среднего класса на Солнце наблюдалась минувшей ночью, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
На Солнце зафиксировали уникальную вспышку
Фото: sdo.gsfc.nasa.govsdo.gsfc.nasa.gov
Согласно данным учёных, спутник GOES-16 передал информацию о вспышке класса «М», произошедшей с 02:19 мск по 02:59 мск. Индекс вспышечной активности возрос с зелёного уровня до жёлтого.
По словам заведующего лабораторией Сергея Кузина, это явление не опасно, однако через два-три дня оно может спровоцировать небольшую магнитную бурю в магнитосфере.
Для нас эта вспышка уникальная, потому что мы впали в очень глубокий минимум солнечной активности, и за последнее время таких вспышек было четыре-пять, — пояснил он.
Специалист добавил, что во время максимума солнечной активности подобные вспышки фиксируются через день, передаёт РИА Новости.
Ранее Александр Мясников заявил, что на самочувствие человека больше влияют не магнитные бури, а нездоровый образ жизни. Связывать влияние магнитных бурь с состоянием здоровья могу только физики и биофизики.
Наука и техника,Александр Мясников,РАН,РИА Новости,
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