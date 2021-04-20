Новый сезон

В начале 2021 года Huawei обновила линейку беспроводных наушников моделью для молодежи FreeBuds 4i – они получили новый стандарт Bluetooth, систему шумоподавления и мощную батарею. О том, как Huawei удалось сделать недорогие наушники с флагманскими возможностями, — в материале «Ленты.ру»

Фото: Павел Ткачук Павел Ткачук

От старших

Отличия от прошлых версий FreeBuds начинаются уже с кейса. У новой версии он имеет овальную форму, и наушники устанавливаются в него вертикально, ножкой вниз. За счет этого девайсы не вывалятся из чехла при его случайном открытии. Да и благодаря компактной форме их проще уместить в кармане.

Наушники и кейс выпускаются в трех цветах на выбор: угольным черным, керамическим белым и красным. На дне корпуса — разъем для зарядки USB-C, сбоку находится кнопка питания. Поддержки беспроводной зарядки нет, но есть технология быстрой: десяти минут у розетки хватит на четыре часа работы. Если их зарядить полностью, то при включенном шумоподавлении FreeBuds 4i проработают до 10 часов, при периодической подзарядке в кейсе — хватит на 22 часа. При включении активного шумоподавления время непрерывной работы наушников уменьшится до 7,5 часа.

Павел Ткачук

Сами «вкладыши» стали компактнее — каждый весит всего 5,5 грамма. Многое здесь позаимствовано не из прошлых 3i, а из новых FreeBuds Pro — форма ножек, сетчатые амбушюры. В комплекте идут три пары силиконовых насадок, необходимых для точной подгонки под ухо пользователя, так как от этого зависит комфортная посадка наушников и работа шумоподавления.

На наушниках есть контакты для зарядки и несколько микрофонов для шумоподавления и усиления голоса владельца во время созвона. Сверху расположены сенсорные зоны, с помощью которых осуществляется управление. Двойное касание отвечает за управление воспроизведением и ответ на звонок, а удержание переключает режим шумоподавления.

Есть контакт

Больше функций FreeBuds 4i демонстрируют в паре со смартфоном Huawei, где установлен фирменный интерфейс EMUI 10 и выше. Так, достаточно поднести открытый кейс с наушниками к телефону с включенным Bluetooth, и сопряжение произойдет автоматически. Однако компания оптимизировала работу алгоритмов так, чтобы и к другим телефонам устройство могло подключаться молниеносно. Благодаря поддержке Bluetooth 5.2 наушники быстрее соединяются с любым смартфоном, стабильнее держат связь, имеют более высокую защиту от постороннего вмешательства, дольше работают от одного заряда. Это же позволило увеличить радиус работы гарнитуры.

Настройка и обновление прошивки наушников производится через приложение AI Life. Здесь есть самые базовые функции, вроде информации о продукте, возможности поменять имя устройства, но также можно настроить работу сенсорной зоны, чтобы, например, касание к левому наушнику ставило музыку на паузу, а к правому — переключало трек.

Громкость с помощью сенсорной поверхности наушников менять нельзя, и этим они отличаются от флагманских FreeBuds Pro. Как и тем, что здесь не поддерживается одновременная работа с несколькими устройствами. Вместо этого нужно по старинке вручную переключать наушники между разными источниками звука, но благодаря новому стандарту Bluetooth это дело занимает несколько секунд.

Низкий старт

Huawei FreeBuds 4i получили новый 10-миллиметровый динамический драйвер с увеличенной амплитудой. Это должно было вывести вперед низкие частоты, сделав сильный акцент на басах, но здесь этого нет. Здесь более мягкий бас без дребезжания, не перекрывающий все остальное. Средние и высокие частоты ощущаются будто позади всей картины, но им не мешает бас, как во многих других наушниках.

Huawei позиционирует FreeBuds 4i как наушники для поп-музыки, но на них адекватно звучат и акустические композиции, где практически нет баса. Такое звучание можно охарактеризовать как «мягкое», без выпирающих «верхов» и «середины». На высокой громкости нет искажений, что повышает комфорт использования. Вместе с тем активное шумоподавление также никак не влияет на качество звука.

Павел Ткачук

Шумоподавление заслуживает отдельного упоминания, потому что в наушниках такого ценового сегмента — это редкая функция. FreeBuds 4i отлично справляются с отсечением внешних шумов даже в самых людных местах, вроде метро или кафе. При этом режим шумоподавления не «давит» на голову, как во многих других моделях, и его можно включать даже без воспроизведения музыки. Также имеется режим «звукопроницаемости», который позволяет слышать все происходящее вокруг и вести разговор с собеседником, не снимая наушников.

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