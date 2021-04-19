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Apple вернет Parler в App Store

Газета.Ru
40 минут назад
Компания Apple вернет приложение для обмена сообщениями Parler, которое популярно среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, в онлайн-магазин App Store. Об этом заявляет CNN со ссылкой на письмо компании, которое было направлено в Конгресс.
Apple вернет Parler в App Store
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Письмо было адресовано сенатору Майку Ли и члену палаты представителей Кену Бак.
«Apple ожидает, что обновленное приложение Parler станет доступным сразу после его выхода», — заявили в компании.
Приложение было удалено из-за того, что пользователи призывали к насилию в постах и сообщениях на фоне беспорядков в Капитолии.
15 февраля сервис микроблогов Parler, который пользуется популярностью среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновил работу.
Parler — это сервис для обмена сообщениями, он стал популярен после блокировки аккаунта Трампа в Twitter. Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга.
Наука и техника,Майк Ли,Дональд Трамп,Amazon,Google,Apple,CNN,Соединенные Штаты,
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