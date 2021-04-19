Россия сообщила о риске катастрофы на МКС

«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям, до катастрофы», - заявил он, отметив, что этого нельзя допустить.
Накануне Борисов, как сообщал «Рамблер», заявил о намерении России выйти из проекта МКС в 2025 году и создать национальную космическую станцию.
В пресс-службе «Роскосмоса» комментируя заявление вице-премьера заявили, что решение о судьбе МКС пока не принято, оно будет основываться на анализе технического состояния станции.
12 апреля «Московский комсомолец» сообщил, что российские власти утвердили решение о создании российской независимой космической станции. Позже источник «Интерфакса» опроверг эту информацию, заявив, что пакет предложений по национальной станции готов, но не согласован.