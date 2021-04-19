В России создали материал со световыми «антеннами»

Дальневосточные ученые создали материал основе ионов европия (Eu III) со специальными молекулами, поглощающими и испускающими свет. Материал можно будет применять для увеличения КПД солнечных панелей, создания добавок к твердым материалам и визуализации дефектов. Статья опубликована в журнале Spectrochimica Acta.

Фото: Journal of Sol-Gel Science and Technology Journal of Sol-Gel Science and Technology

Ученые из Дальневосточного федерального университета и Института химии ДВО РАН описали электронную структуру химических соединений на основе ионов европия (Eu (III) — тяжелого редкоземельного металла. Методы молекулярного дизайна позволили исследователям создать теоретическую модель и внести изменения в молекулу для изменения и улучшения ее свойств.

«Мы идем от теории к практике, изучая электронную структуру химического соединения и детально разбираясь в механизме/причинах люминесценции комплексных соединений редкоземельных элементов (лантаноидов). Таких исследований мало, в силу сложности анализа. К слову, выходной файл расчета одного соединения занимает 20МБ, на одно вещество таких файлов приходится около 5, — говорит соавтор исследования, сотрудник Центра фундаментального материаловедения ДВФУ Антон Шурыгин. — Один из интересных результатов, который наша команда получила при молекулярном моделировании лантаноидов — обнаружение механолюминесцентных свойств полученных соединений. Имея вид кристаллического порошка, они “реагируют” на попытку “раскрошить” кристаллы, испуская видимый свет или генерируя электрический ток. Например, тонкое покрытие на крыле самолета позволит фиксировать образование микротрещин. Если добавить такой порошок в бетон, можно будет визуально фиксировать деформацию строительных сооружений».