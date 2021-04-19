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В Китае нашли след крошечного динозавра размером с кошку

News.ru
1 час назад
Китайские палеонтологи впервые обнаружили окаменелый след динозавра, который на тот момент был размером с современную кошку. Длина следа животного оказалась всего 5,7 сантиметра в длину — это самый маленький образец, зафиксированный когда-либо.
Найден след крошечного динозавра размером с кошку
Фото: KaitogeKaitoge
Учёные полагают, что найденный след может принадлежать детёнышу стегозавра. Это вид травоядных динозавров, которые жили примерно 145–155 млн лет назад в поздний юрский период.
Находка была сделана в Синьцзяне. До сих пор исследователям удавалось отыскать более крупные следы — от 30 до 80 сантиметров. Примечательно, что нынешняя находка достаточно «молодая», ей около 110 млн лет, сообщает «Ридус».
Ранее палеонтологи находили несколько сохранившихся останков стегозавров, поэтому специалисты имеют представление, как выглядел этот вид динозавров. Взрослые особи достигали девяти метров в длину. У них были шипы на хвосте и пластины из костей на спине. Учёные предположили, что всё это было и у детёныша стегозавра.
Впрочем, выявлено и отличие. Малыш ходил на носочках, опираясь на пальцы, как это делают птицы или те же кошки. При этом походка его взрослых сородичей была другой: они, наоборот, опирались на пятки, перенося туда свой увеличившийся вес.
Ранее учёные из Университета Техаса в Остине нашли доказательства, которые, по их мнению, окончательно подтверждают наиболее популярную версию исчезновения с лица Земли динозавров. Исследователи пришли к выводу, что падение астероида отныне можно считать главной причиной вымирания гигантских ящеров.
Наука и техника,Ридус,Находка,Китай,
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