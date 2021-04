Предсказан новый дефицит смартфонов

Представители компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) заявили, что предпринимают все возможное, чтобы повысить производительность своих заводов. Крупнейший в мире производитель микросхем рассказал, что расширяет мощности и работает над поддержанием разумных цен на свою продукцию. «Мы приобрели землю и оборудование и начали строительство новых объектов», — сообщил руководитель TSMC Си Си Вэй (C. C. Wei).