Предсказан новый дефицит смартфонов

Ограничение поставок процессоров для электроники сохранится и в 2022 году, что повлияет на дефицит гаджетов. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

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Представители компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) заявили, что предпринимают все возможное, чтобы повысить производительность своих заводов. Крупнейший в мире производитель микросхем рассказал, что расширяет мощности и работает над поддержанием разумных цен на свою продукцию. «Мы приобрели землю и оборудование и начали строительство новых объектов», — сообщил руководитель TSMC Си Си Вэй (C. C. Wei).

Подобная мера была предпринята из-за того, что в компании ожидают сохранения дефицита на рынке полупроводников. Аналитики корпорации предсказывают, что нехватка процессоров сохранится и в 2022 году. Ранее похожий прогноз высказал руководитель Intel Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger). Топ-менеджер предсказал, что дефицит продлится еще как минимум пару лет.

С дефицитом процессоров связывают нехватку гаджетов, начиная от смартфонов и заканчивая автомобилями. В частности, TSMC предсказывает со следующего квартала острую нехватку компонентов для производства электрокаров.

При этом в компании отметили хорошую финансовую ситуацию. Из-за дефицита и огромного количества заказов в первом квартале рост прибыли превзошел ожидания рынка и составил 19,4 процента. Чистая прибыль TSMC за январь-март составила 4,93 миллиарда долларов по сравнению со средним показателем в 4,72 миллиарда долларов.

Несмотря на расширение и увеличение производства, из-за пандемии корпорация продолжит выпускать ограниченное количество процессоров. TSMC является партнером Apple и других производителей электроники.