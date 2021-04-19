Кожный тест для оценки иммунитета к COVID появится в РФ

В России разрабатывается кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусной инфекции, стартовали доклинические исследования. Об этом рассказала глава РоспотребнадзораАнна Попова в понедельник, 19 апреля.
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— Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный тест, кожный тест, может быть чем-то аналогичный Диаскину, — сказала она.
Анна Попова уточнила, что специалисты провели исследование на добровольцах — разработчиках теста. Выборка, по словам глава Роспотребнадзора, «получилась неплохая».
Доклинические испытания тест-системы уже начались, тест может быть доступен к использованию уже к осени этого года, передает слова Анны Поповой РИА Новости.