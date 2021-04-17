Зонд InSight на Марсе перевели в спящий режим

Космический аппарат InSight совершил посадку на поверхность Марса на равнине Элизий в феврале 2018 года. После этого инструменты миссии, главным из которых является сейсмометр SEIS, начали сбор научных данных.

В феврале 2021 года на равнине Элизий наступила зима, а солнечные панели InSight стали получать всё меньше и меньше энергии. В итоге в NASA решили перевести аппарат в спящий режим на несколько месяцев, пока на равнину Элизий не начнёт поступать больше солнечного света. Аппарат пробудет в неактивном режиме до июля.