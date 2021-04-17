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"Союз МС-17" с космонавтами приземлился в Казахстане

Газета.Ruиещё 19
1 час назад
Космический корабль «Союз МС-17» с членам экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в казахстанской степи в субботу, 17 апреля. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
Экипаж корабля «Союз МС-17» вернулся на Землю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс, которые полгода провели на МКС. В настоящее время на МКС пребывают семь человек, в том числе двое россиян.
Экипаж «Союза МС-17» отправился на орбиту 184 дней назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков один раз выходили в космос из люка станции, Рубинс — дважды.
Согласно информации Роскосмоса, в субботу Рыжикова и Кудь-Сверчкова доставят на аэродром Чкаловский в Московской области, где они в течение нескольких дней будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звездном городке. Кроме того, за их состоянием здоровья будут наблюдать медики.
Ранее сообщалось, что «Союз МС-17» отстыковался от Международной космической станцией перед посадкой на Землю.
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