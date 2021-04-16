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«ВКонтакте» начинает принимать заявки на VK Cup 2021

RT на русском
27 минут назад
Социальная сеть «ВКонтакте» начинает принимать заявки на VK Cup 2021, ежегодный чемпионат по программированию. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Сеть «ВКонтакте» начала принимать заявки на VK Cup 2021
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что в 2021 году VK Cup пройдёт онлайн и офлайн, в одном из офисов «ВКонтакте». Призовой фонд должен составить 2,72 млн рублей, а задачи для одного из треков составит Геннадий Короткевич, трёхкратный победитель VK Cup.
Ранее сообщалось, что нейросеть «ВКонтакте» поможет администраторам сообществ бороться с угрозами в комментариях.
Наука и техника,Геннадий Короткевич,
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