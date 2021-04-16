Эксперты предупредили об угрозе слежки через WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp, которые используют девайсы с операционной системой Android, подвержены риску взлома и удаленной слежки. Об этом сообщается на сайте IT-компании Сensus.

По данным специалистов, под угрозой находятся пользователи приложения WhatsApp версии 2.21.4.18 и старше. Специфика обмена личными данными между юзерами в этих обновлениях дает хакерам возможность получить доступ к их переписке, организовать удаленную слежку и даже вмешаться в беседу с целью обмана.Эксперты рекомендуют пользователям WhatsApp на телефонах Android обновить приложение до более актуальной версии, поскольку выявленная уязвимость является серьезной проблемой для безопасности информации.