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На планетах земного типа обнаружили «встроенный» уничтожитель жизни

Ferra.ru
3 часа назад
Исследователь из Гарварда заявил, что у планет земного типа может быть «встроенный» уничтожитель жизни. Это полное оледенение всей поверхности, которое имеет высокую вероятность для объектов типа нашей Земли.
На планетах земного типа обнаружили уничтожитель жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Существует гипотеза, согласно которой климат планет сам по себе уравновешивается и не даёт температуре резко вырасти вверх или вниз. Исследователь Робин Уордсворт (Robin Wordsworth) решил проверить, соответствуют ли этой гипотезе последние данные о климате Земли в прошлом.
Стоит отметить, что полное оледенение Земли, в том числе экваториальной зоны, произойдёт при средней температуре +7 градусов по Цельсию. Когда-то она опускалась на планете до +9-10 градусов.
Учёный благодаря моделированию увидел, что при серьёзном похолодании океаны Земли начинают активно поглощать углекислый газ, тем самым снижая парниковый эффект и усиливая похолодание. Исследователь пришёл к выводу, что при постоянном уровне солнечного излучения планета должна полностью оледенеть через 300 млн лет. Увеличенное излучение Солнца, на удивление, не уменьшило темпы оледенения.
Учёный отметил, что в прошлом Земле не хватило считаных градусов, чтобы начать оледенение. А моделирование показало, что почти все экзопланеты земного типа должны часто впадать в такое оледенелое состояние. Это значит, что на такой планете не выживет сложная жизнь.
Наука и техника,Гарвардский университет,
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