На планетах земного типа обнаружили уничтожитель жизни

Исследователь из Гарварда заявил, что у планет земного типа может быть «встроенный» уничтожитель жизни. Это полное оледенение всей поверхности, которое имеет высокую вероятность для объектов типа нашей Земли.

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Существует гипотеза, согласно которой климат планет сам по себе уравновешивается и не даёт температуре резко вырасти вверх или вниз. Исследователь Робин Уордсворт (Robin Wordsworth) решил проверить , соответствуют ли этой гипотезе последние данные о климате Земли в прошлом.

Стоит отметить, что полное оледенение Земли, в том числе экваториальной зоны, произойдёт при средней температуре +7 градусов по Цельсию. Когда-то она опускалась на планете до +9-10 градусов.

Учёный благодаря моделированию увидел, что при серьёзном похолодании океаны Земли начинают активно поглощать углекислый газ, тем самым снижая парниковый эффект и усиливая похолодание. Исследователь пришёл к выводу, что при постоянном уровне солнечного излучения планета должна полностью оледенеть через 300 млн лет. Увеличенное излучение Солнца, на удивление, не уменьшило темпы оледенения.