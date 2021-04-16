На планетах земного типа обнаружили уничтожитель жизни

Исследователь из Гарварда заявил, что у планет земного типа может быть «встроенный» уничтожитель жизни. Это полное оледенение всей поверхности, которое имеет высокую вероятность для объектов типа нашей Земли.
Существует гипотеза, согласно которой климат планет сам по себе уравновешивается и не даёт температуре резко вырасти вверх или вниз. Исследователь Робин Уордсворт (Robin Wordsworth) решил проверить
, соответствуют ли этой гипотезе последние данные о климате Земли в прошлом.
Стоит отметить, что полное оледенение Земли, в том числе экваториальной зоны, произойдёт при средней температуре +7 градусов по Цельсию. Когда-то она опускалась на планете до +9-10 градусов.
Учёный благодаря моделированию увидел, что при серьёзном похолодании океаны Земли начинают активно поглощать углекислый газ, тем самым снижая парниковый эффект и усиливая похолодание. Исследователь пришёл к выводу, что при постоянном уровне солнечного излучения планета должна полностью оледенеть через 300 млн лет. Увеличенное излучение Солнца, на удивление, не уменьшило темпы оледенения.
Учёный отметил, что в прошлом Земле не хватило считаных градусов, чтобы начать оледенение. А моделирование показало, что почти все экзопланеты земного типа должны часто впадать в такое оледенелое состояние. Это значит, что на такой планете не выживет сложная жизнь.