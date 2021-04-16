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Новый гибкий смартфон Samsung получит «секретный» процессор

Ferra.ru
1 час назад
Новая утечка гласит, что грядущий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 с гибким экраном получит интересную «начинку». Инсайдер Ice Universe утверждает, что устройство будет работать на «секретном» процессоре.
Новый гибкий смартфон Samsung получит «секретный» процессор
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Если верить информатору, у Samsung Galaxy Z Fold 3 под капотом не будет ни Snapdragon 888, ни Exynos 2100.
Журналисты предполагают, что аппаратной основой новинки может стать улучшенная версия Exynos 2100. Также они напомнили, что Samsung намерена выпустить «самое мощное устройство Galaxy» 28 апреля 2021 года. Это, скорее всего, будет новый Galaxy Book Pro. Он может получить чипсет Exynos 2200 с первым мобильным графическим процессором совместной разработки Samsung и AMD. Вполне может быть, что Samsung Galaxy Z Fold 3 снабдят таким же процессором. Впрочем, маловероятно, что Exynos 2200 в гибком смартфоне будет включать в себя тот же графический процессор AMD, что и в Galaxy Book Pro.
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