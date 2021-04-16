Новый гибкий смартфон Samsung получит «секретный» процессор

Новая утечка гласит, что грядущий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 с гибким экраном получит интересную «начинку». Инсайдер Ice Universe утверждает, что устройство будет работать на «секретном» процессоре.

Если верить информатору, у Samsung Galaxy Z Fold 3 под капотом не будет ни Snapdragon 888, ни Exynos 2100.