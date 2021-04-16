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Глава Pfizer допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19

Газета.Ru
17 минут назад
Генеральный директор компании Pfizer, разработавшей вакцину от коронавируса совместно с BioNTech, Альберт Бурла допустил необходимость третьей прививки в течение года после полной вакцинации.
В Pfizer допустили необходимость трехразовой вакцинации
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Об этом сообщает CNBC. Глава компании также не исключил, что вакцинация от коронавируса может стать ежегодной.
"Вероятный сценарий состоит в том, что потребуется третья доза [вакцины], где-то между 6 и 12 месяцами [после полной вакцинации], а затем будет проводиться ежегодная ревакцинация, но все это необходимо подтвердить", – заявил Бурла.
По его словам, ключевую роль в решении данного вопроса будут играть мутации патогена и появление новых вариантов коронавируса.
Ранее израильские ученые сообщили, что "южноафриканский" вариант коронавируса может в некоторой степени "обходить" защиту, которую дает вакцина от компаний Pfizer и BioNTech.
Наука и техника,Pfizer,
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