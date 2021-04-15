Жизнь в неблагополучном районе делает человека глупее

Согласно новому исследованию ученых из Висконсинского университета ( США ) у людей среднего и старшего возраста, живущих в неблагополучных районах с высоким уровнем бедности и меньшими возможностями для трудоустройства и получения образования, со временем уменьшается объем мозга и ухудшаются когнитивные способности.

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Исследователи считают, что подобные изменения в мозге могут быть признаком самых ранних стадий деменции.

«Во всем мире деменция является очень серьезным диагнозом. В настоящее время не существует методов лечения этой болезни, поэтому важно выявить возможные изменяемые факторы риска ее развития. Существуют убедительные доказательства того, что социальные, экономические, культурные и физические условия, в которых живут люди, могут влиять на их здоровье. Мы хотели определить влияет ли место проживания на нейродегенарацию и снижение когнитивных функций, связанных с ранними стадиями болезни Альцгеймера и деменции»,— говорит доктор Эми Дж. Х. Кинд, одна из авторов исследования.

Для исследования специалисты отобрали 601 человека из двух крупных исследований жителей Висконсина. Средний возраст участников составлял 59 лет, и в начале исследования у них не было проблем с мышлением или памятью, хотя 69% имели семейный анамнез деменции. За ними наблюдали десять лет.Участникам сделали сканирование мозга в начале исследования, а затем делали его повторно каждые 3—5 лет. При каждом сканировании исследователи измеряли объем мозга в областях, связанных с развитием деменции и болезни Альцгеймера. Также каждые два года участники проходили тесты на мышление и память, в том числе тесты, которые измеряли скорость обработки информации, умственную гибкость и исполнительные функции.

Исследователи узнали адрес проживания каждого участника и использовали показатель, называемый индексом территориальной депривации, чтобы определить, жил ли каждый участник в благополучном или неблагополучном районе. Индекс включает информацию о социально-экономических условиях каждого квартала и его жителей, ранжируя районы на основе 17 показателей, включая доход, занятость, образование и качество жилья. Из всех участников 19 человек жили в наиболее неблагополучных районах своего штата и 582 человека жили во всех других районах своего штата. Затем люди из первой группы были сопоставлены с людьми из второй группы по расе, полу, возрасту и образованию.

По результатам исследования, опубликованным в журнале Neurology, ученые обнаружили уменьшение объема головного мозга и более высокую скорость ухудшения результатов тестов, измеряющих риск развития болезни Альцгеймера, у людей из наиболее неблагополучных районов. В то время как в другой группе подобного не наблюдалось.