Археологи нашли древнейший на Ближнем Востоке алфавит

Израиле археологи обнаружили чрезвычайно важный артефакт, который является одним из самых ранних образцов письменного использования алфавита. Ученые уже назвали его возможным "недостающим звеном" в эволюции письменности.

Фото: J. Dye, Austrian Academy of Sciences / Antiquity J. Dye, Austrian Academy of Sciences / Antiquity

Об открытии рассказывает Heritage Daily. Один из самых ранних образцов применения алфавита в истории был обнаружен в местечке Тель-Лахиш. Небольшой глиняный черепок, содержащий начертанные на нем буквы, датирован примерно 1450 годом до нашей эры.

Это чрезвычайно важное обстоятельство. В ходе предыдущих исследований было установлено, что алфавит получил развитие на Синайском полуострове около 1800 года до нашей эры. Археологические свидетельства говорят о том, что в Левант, который располагался на территории нескольких современных стран Ближнего Востока, алфавит попал именно с Синайского полуострова.

Распространение же в Леванте он получил около 1300 года до нашей эры. Затем оттуда он начал распространяться по Средиземноморью, а конечным итогом этого путешествия стало появление греческого и латинского алфавитов.

Однако до сих пор не было никаких археологических свидетельств распространения алфавита в довольно длительный период между моментами его появления на Синае и в Леванте. Словом, из истории развития алфавита как бы выпало несколько столетий.

Поэтому ученые считают, что указанная выше находка может послужить важным "недостающим звеном" для устранения этого исторического пробела. Ведь надпись датирована примерно 1450 годом до нашей эры, то есть она относится к тому самому "пропавшему" периоду.

"Этот черепок - один из самых ранних примеров древнего алфавитного письма, найденный в Израиле", - говорит доктор Феликс Хефлмайер из Австрийской академии наук, ведущий автор исследования.

В тот период времени Тель-Лахиш, где и нашли артефакт, был важным поселением, упоминания о котором встречаются в древнеегипетских документах. Судя по всему, это был центр деловой активности своего времени, который играл важную роль в организации импорта товаров из Египта и Кипра, а также регионов Эгейского моря.

Ранее здесь же археологи раскопали остатки нескольких монументальных сооружений. Рядом с одним из них и был найден глиняный черепок длиной всего около четырех сантиметров. Анализ показал, что артефакт, вероятно, является фрагментом глиняной чаши, привезенной с Кипра.

Сообщается, что некий текст был написан на ее внутренней поверхности. Надпись была сделана темными чернилами. Сохранилось лишь несколько букв, написанных по диагонали. По мнению экспертов, эти буквы похожи на египетские иероглифы. Перевод затрудняет то, что надпись сохранилась фрагментарно. Но исследователи предполагают, что на черепке имеется часть какого-то имени и слова, которое может означать "нектар" или "мед".