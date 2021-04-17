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Три члена экипажа МКС вернулись на землю

ТАССиещё 8
29 минут назад
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана, трансляция велась на сайте Роскосмоса.
Три члена экипажа МКС вернулись на землю
Фото: РоскосмосРоскосмос
С МКС на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Наука и техника,Кэтлин Рубинс,Сергей Рыжиков,Роскосмос,
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