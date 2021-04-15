MSI резко снизила гарантийный срок видеокарт

Отмечается, что такие меры коснулись 17 моделей тайваньского производителя, среди которых Radeon RX 5700 XT MINER и GeForce RTX 3060. Кроме того, под ограничения попала устаревшая GeForce GTX 1660. Производитель не раскрывает причины таких мер, но очевидно, что это связано с майнерами, которые не просто спровоцировали многократный рост стоимости на видеокарты. Они зачастую сталкиваются с выходом из строя оборудования, не рассчитанного на работу 24 часа в сутки.