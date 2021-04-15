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MSI резко снизила гарантийный срок видеокарт

Москва24
1 час назад
Видеокарты MSI лишились трехлетней гарантии, а срок службы устройств обозначен на уровне полугода. Об этом сообщило российское представительство компании.
MSI резко снизила гарантийный срок видеокарт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Отмечается, что такие меры коснулись 17 моделей тайваньского производителя, среди которых Radeon RX 5700 XT MINER и GeForce RTX 3060. Кроме того, под ограничения попала устаревшая GeForce GTX 1660. Производитель не раскрывает причины таких мер, но очевидно, что это связано с майнерами, которые не просто спровоцировали многократный рост стоимости на видеокарты. Они зачастую сталкиваются с выходом из строя оборудования, не рассчитанного на работу 24 часа в сутки.
Российские геймеры в социальной сети Twitter критически восприняли решение компании, ведь MSI не собирается разбираться, какая карточка была задействована в майнинге, а какая оказалась просто бракованной. Некоторые из них посчитали шаг компании неправомерным.
Ранее сообщалось, что дефицит на приставки нового поколения от Sony и Microsoft может продлиться до середины 2022 года.
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