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Huawei перестанет класть зарядник в комплект с новыми смартфонами

Ferra.ruиещё 1
4 часа назад
В сети появилась информация о том, что Huawei решила подсмотреть не самую популярную идею у Apple. Китайская компания также планируется перестать класть зарядник в комплект со своими новыми смартфонами.
Huawei перестанет класть зарядник в комплект с новыми смартфонами
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Ожидается, что подобный шаг позволить неплохо сэкономить производителю, пишет Lenta.ru. Если верить специалистам, то речь в данном случае идёт о «миллионах долларов».
При этом сообщается, что истинной причиной отказа от поставки комплектных зарядников является тотальный дефицит на рынке полупроводников. Всё дело в том, что зарядные устройства Huawei также оснащаются микросхемы, нехватка которых уже ударила по многим производителям.
Отметим, что помимо Apple и Huawei от комплектных устройств зарядки отказались Samsung и Xiaomi. Последняя, правда, в случае с Mi 11 выдавала их всем желающим в качестве подарка.
Наука и техника,Apple,Lenta.ru,
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