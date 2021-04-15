Российские беспилотники ZALA испытали в Антарктиде

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) производства компании ZALA Aero (входит в Группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех" ) прошли испытания в экстремальных условиях Антарктиды. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов.

Фото: предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников" предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"

"У нас есть эксплуатанты - девушки-ученые в Антарктиде. Они используют малый БЛА ZALA 421-08", - сообщил он.

По словам Хамитова, беспилотники ZALA - это единственные российские БЛА, которые летают как на северном, так и на южном полюсе. "Максимально по температуре наши эксплуатанты применяли аппараты при минус 52 градусах по Цельсию", - уточнил он.

БЛА ZALA 421-08M является легким беспилотником, который может запускаться с рук. Продолжительность полета составляет более полутора часов, дальность связи от 15 до 30 километров, максимальная масса 2,5 кг. В качестве полезной нагрузки может выступать тепловизор с видеокамерой. Благодаря неразборной конструкции, легкому весу и интеллектуальной системе управления может эксплуатироваться персоналом с минимальным уровнем подготовки.