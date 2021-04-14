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Многоразовую российскую ракету снабдят лыжами

Ferra.ru
1 час назад
В России намерены создать многоразовую ракету-носитель, как Falcon 9 от SpaceX, под названием «Крыло-СВ». Стало известно, что она может получить не только колёса, но и лыжи.
Многоразовую российскую ракету снабдят лыжами
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Лыжи будут использоваться в системе посадки, пишет Naked Science. Отмечается, что работы над «Крыло-СВ» начались несколько лет назад. В феврале 2020 года было принято решение начать разрабатывать лётный демонстратор.
Ожидается, что «Крыло-СВ» будет многоразовой крылатой ступенью ракеты-носителя лёгкого класса. В длину она составит шесть метров, а диаметр будет равен 0,8 метра. Ракета сможет достигать гиперзвуковой скорости (6 числе Маха).
После того, как отделится вторая ступень, первая должна будет вернуться на землю с помощью крыльев. Лыжи позволят ракете садиться на грунт.
Наука и техника,SpaceX,Россия,
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