Многоразовую российскую ракету снабдят лыжами

России намерены создать многоразовую ракету-носитель, как Falcon 9 от SpaceX , под названием «Крыло-СВ». Стало известно, что она может получить не только колёса, но и лыжи.

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Лыжи будут использоваться в системе посадки, пишет Naked Science. Отмечается, что работы над «Крыло-СВ» начались несколько лет назад. В феврале 2020 года было принято решение начать разрабатывать лётный демонстратор.

Ожидается, что «Крыло-СВ» будет многоразовой крылатой ступенью ракеты-носителя лёгкого класса. В длину она составит шесть метров, а диаметр будет равен 0,8 метра. Ракета сможет достигать гиперзвуковой скорости (6 числе Маха).