Новый вид медведей появился из-за глобального потепления

Изменение климата поставило белых медведей на грань вымирания. Привычная среда обитания разрушается, площадь морского льда неуклонно тает. В поисках пищи медведи вынуждены заходить все дальше на сушу, сообщает The Daily Mail.
Но эти перемены могут привести к появлению нового вида медведей, который будет нести в себе гены Ursus Maritimus. Это гибрид белых медведей и гризли.
«Этот новый вид медведей более устойчив к изменению климата и лучше приспособлен к более теплым температурам», – пояснили эксперты.
Белые медведи и гризли теоретически могут иметь потомство. Они разделились на отдельные виды 500-600 тысяч лет назад – это сравнительно небольшой срок с точки зрения эволюции. Но до последнего времени случаи появления таких полукровок были единичными, поскольку у данных видов разные места обитания.
В последние же годы белые медведи начали отходить все дальше от берега в поисках пищи, а гризли, в свою очередь, двинулись в северные районы Аляски. Они стали встречаться гораздо чаще.
Гибридные медведи были впервые замечены в дикой природе в 2006 году. Некоторые из них покинули Аляску и добрались до южных районов штата Айдахо. Они имеют в основном белую шерсть с коричневатым оттенком. Эксперты полагают, что со временем их количество будет расти.
Палеонтологи провели исследование и установили, что белые медведи привыкли лишь к одному виду добычи: морским тюленям. Строение их зубов и форма черепа адаптированы для охоты на этих существ. Но такая «узкоспециализированная» диета опасна: лишившись доступа к привычной пище, Ursus Maritimus могут исчезнуть.
«Нечто похожее случилось с саблезубыми кошками. Окаменелости показали, что у них тоже была специальная диета, и когда запасы пищи закончились, они вымерли», – отметили авторы научной работы.
В отличие от белых медведей, медведи гризли хорошо приспособлены к поеданию твердой пищи, такой как клубни растений, а при нехватке ресурсов могут временно стать падальщиками. Ученые предположили, что новый гибридный вид может стать более жизнеспособным, чем его предки.