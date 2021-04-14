Новый вид медведей появился из-за глобального потепления

Изменение климата поставило белых медведей на грань вымирания. Привычная среда обитания разрушается, площадь морского льда неуклонно тает. В поисках пищи медведи вынуждены заходить все дальше на сушу, сообщает The Daily Mail.

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Но эти перемены могут привести к появлению нового вида медведей, который будет нести в себе гены Ursus Maritimus. Это гибрид белых медведей и гризли.

«Этот новый вид медведей более устойчив к изменению климата и лучше приспособлен к более теплым температурам», – пояснили эксперты.

Белые медведи и гризли теоретически могут иметь потомство. Они разделились на отдельные виды 500-600 тысяч лет назад – это сравнительно небольшой срок с точки зрения эволюции. Но до последнего времени случаи появления таких полукровок были единичными, поскольку у данных видов разные места обитания.

В последние же годы белые медведи начали отходить все дальше от берега в поисках пищи, а гризли, в свою очередь, двинулись в северные районы Аляски. Они стали встречаться гораздо чаще.

Гибридные медведи были впервые замечены в дикой природе в 2006 году. Некоторые из них покинули Аляску и добрались до южных районов штата Айдахо. Они имеют в основном белую шерсть с коричневатым оттенком. Эксперты полагают, что со временем их количество будет расти.

Палеонтологи провели исследование и установили, что белые медведи привыкли лишь к одному виду добычи: морским тюленям. Строение их зубов и форма черепа адаптированы для охоты на этих существ. Но такая «узкоспециализированная» диета опасна: лишившись доступа к привычной пище, Ursus Maritimus могут исчезнуть.

«Нечто похожее случилось с саблезубыми кошками. Окаменелости показали, что у них тоже была специальная диета, и когда запасы пищи закончились, они вымерли», – отметили авторы научной работы.