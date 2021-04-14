В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Глобальное потепление привело к появлению нового вида медведей

Мир24
54 минуты назад
Изменение климата поставило белых медведей на грань вымирания. Привычная среда обитания разрушается, площадь морского льда неуклонно тает. В поисках пищи медведи вынуждены заходить все дальше на сушу, сообщает The Daily Mail.
Новый вид медведей появился из-за глобального потепления
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Но эти перемены могут привести к появлению нового вида медведей, который будет нести в себе гены Ursus Maritimus. Это гибрид белых медведей и гризли.
«Этот новый вид медведей более устойчив к изменению климата и лучше приспособлен к более теплым температурам», – пояснили эксперты.
Белые медведи и гризли теоретически могут иметь потомство. Они разделились на отдельные виды 500-600 тысяч лет назад – это сравнительно небольшой срок с точки зрения эволюции. Но до последнего времени случаи появления таких полукровок были единичными, поскольку у данных видов разные места обитания.
В последние же годы белые медведи начали отходить все дальше от берега в поисках пищи, а гризли, в свою очередь, двинулись в северные районы Аляски. Они стали встречаться гораздо чаще.
Гибридные медведи были впервые замечены в дикой природе в 2006 году. Некоторые из них покинули Аляску и добрались до южных районов штата Айдахо. Они имеют в основном белую шерсть с коричневатым оттенком. Эксперты полагают, что со временем их количество будет расти.
Палеонтологи провели исследование и установили, что белые медведи привыкли лишь к одному виду добычи: морским тюленям. Строение их зубов и форма черепа адаптированы для охоты на этих существ. Но такая «узкоспециализированная» диета опасна: лишившись доступа к привычной пище, Ursus Maritimus могут исчезнуть.
«Нечто похожее случилось с саблезубыми кошками. Окаменелости показали, что у них тоже была специальная диета, и когда запасы пищи закончились, они вымерли», – отметили авторы научной работы.
В отличие от белых медведей, медведи гризли хорошо приспособлены к поеданию твердой пищи, такой как клубни растений, а при нехватке ресурсов могут временно стать падальщиками. Ученые предположили, что новый гибридный вид может стать более жизнеспособным, чем его предки.
Ранее ученые установили, что помогло волкам пережить ледниковый период. Хищникам пришлось значительно изменить образ жизни.
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители