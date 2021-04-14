Apple и Samsung проведут весенние презентации в апреле

Apple официально подтвердила дату проведения весенней презентации, которая состоится 20 апреля. В то же время Samsung пообещала анонсировать «самое мощное устройство Galaxy» 28 апреля. Пока еще точно неизвестно, что именно продемонстрируют производители гаджетов, но журналисты делают ставки на ноутбуки от корейцев и «яблочные» планшеты.

Samsung продемонстрирует «самое мощное устройство в линейке Galaxy» 28 апреля 2021 года, стало известно порталу The Verge.

Опубликованный трейлер не дал никакой точной информации по поводу того, какое именно устройство будет показано на презентации. Однако есть предположение, что скорее всего южнокорейский вендор покажет устройство из линейки Samsung Galaxy Book.

На это может намекать клин света, который изображен на приглашении и напоминает открытый ноутбук.

Тем более, что последнее обновление устройств серии произошло в 2019 году, при этом тогда они были оснащены устаревшем процессором Intel 10 поколения. Так что новый Galaxy Book с процессором Intel Tiger Lake 11 поколения или Intel 35W H-series сможет легко занять пьедестал самого мощного продукта Galaxy. Также устройство возможно будет оснащено OLED-дисплеем и поддерживать стилус S Pen.

Кроме того, Samsung работает над новой линейкой Galaxy Book Pro, которая также может появиться на апрельской презентации. По слухам, устройства линейки будут представлены в двух размерах — 13,3 дюймов и 15,6 дюймов. Ноутбуки также будут оснащены новыми процессорами Intel и OLED- экранами и поддерживать стилус S Pen. Одна из моделей — Galaxy Book Pro 360 будет совместима с 5G сетями.

Apple также обнародовала дату своей апрельской презентации, разослав официальные приглашения СМИ, сообщает Mashable.

Так, мероприятие состоится за неделю до презентации Samsung — 20 апреля.

Как и конкурент, компания из Купертино любит сохранять интригу до конца, поэтому доподлинно не известно, что конкретно будет показано на презентации. Однако утечки информации намекают на то, что Apple планирует показать общественности две новые модели iPad Pro, оснащенные 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями, а также фирменным «яблочным» чипом Apple M1. Также есть вероятность, что американская корпорация продемонстрирует обновленный iPad mini.

Кроме того, журналисты предполагают, что Apple представит новые беспроводные наушники AirPods, учитывая тот факт, что прошло уже несколько лет после запуска наушников второго поколения. Однако не стоит возлагать на это предположение большие надежды, так как аналитик Мин-Чи Куо, известным точными предсказаниями касательно Apple, считает, что производство аксессуара начнется не раньше второй половины 2021 года.

Если продолжить разговор о продуктах, которые давно не обновлялись, то на мероприятии также может быть показана новая приставка Apple TV. Еще в декабре в СМИ попала информация о том, что компания работает над новой версией с более современным процессором и улучшенным пультом дистанционного управления.