Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера

Отмечается, что обе новые версии поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram.

Telegram объясняет, что две версии созданы, потому что компания "верит во внутреннюю конкуренцию". Отмечается, что обе версии одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах. Таким образом, в случае удаления Telegram из магазинов приложений, пользователи смогут пользоваться его веб-версиями.