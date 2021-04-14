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Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера

Праймиещё 6
3 часа назад
Мессенджер Telegram запустил две новые веб-версии приложения, сообщается на сайте мессенджера.
Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что обе новые версии поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram.
"Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram — обе поддерживают анимированные стикеры, темный режим, папки чата и многое другое", — говорится в сообщении. Новые версии носят названия "Версия K" и "Версия Z"
Telegram объясняет, что две версии созданы, потому что компания "верит во внутреннюю конкуренцию". Отмечается, что обе версии одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах. Таким образом, в случае удаления Telegram из магазинов приложений, пользователи смогут пользоваться его веб-версиями.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель мессенджера Павел Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.
Наука и техника,Павел Дуров,
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