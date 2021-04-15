В NASA рассказали о проблемах на Марсе

Марсианский зонд NASA занесло пылью и он «при смерти», а вертолет не может взлететь из-за сбоя в программе. В NASA рассказали, с какими трудностями столкнулись два марсианских аппарата.

Фото: NASA/JPL-Caltech, коллаж NASA/JPL-Caltech, коллаж

Марсианский посадочный аппарат NASA Insight оказался в критическом состоянии и может быть полностью потерян для науки. К настоящему времени лендер стоимостью $800 млн, высадившийся в 2018 году, совершил немало научных открытий, в том числе зафиксировал свыше 500 марсотрясений, пронаблюдал более 10 тыс. так называемых пылевых дьяволов – небольших пылевых смерчей, характерных для этой планеты, и начал измерение параметров ее ядра.

Однако последние несколько месяцев ученым приходится бороться за жизнь Insight из-за непредсказуемых погодных условий на Марсе. В отличие от других районов Марса, куда ранее высаживались аппараты NASA, в этом месте резкие порывы ветра редки и так называемые «очищающие события» не способны стряхивать осевшую пыль c солнечных панелей зонда.

Без них пыль осаждается толстым слоях на батареях и препятствует выработке электроэнергии.

Уже в феврале, когда в этом районе Марса наступила зима, панели стали вырабатывать лишь 27% номинальной мощности. В связи с этим инженеры NASA для экономии ввели аппарат в спящий режим, ежедневно отключая различные приборы. А вскоре им придется отключить все приборы, не критичные для выживания зонда. Приостановив все научные операции, лендер должен сэкономить достаточно энергии, чтобы подогревать свои жизненно необходимые системы, когда температура упадет до -90С.

«Величина доступной в следующие несколько месяцев энергии будет определяться погодой», — сказал в феврале Чак Скотт, участник миссии.

В настоящее время, по прошествии половины холодного сезона, ситуация не улучшилась, и есть риск полной потери аппарата. «Мы надеемся, что сможем вернуть его к жизни, особенно, если он не заснет и не погибнет за долгий период времени, – пояснил Insider глава миссии Брюс Банердт. – Но это будет рискованная ситуация».

В NASA надеются возобновить функции аппарата, когда Солнце снова пригреет его в июле. Если зонд переживет марсианскую зиму, он сможет продолжить изучать марсотрясения и погоду вплоть до 2022 года. Банердт опасается, что из-за случившегося лендер может пропустить некоторые мощные подземные толчки, однако главное в сложившейся ситуации – выжить.

Если же его аккумуляторы полностью сядут, он превратится в «аппарат-зомби», который запрограммирован ожить, когда Солнце снова поднимется высоко.

«Проблема с этим сценарием в том, что сейчас аппарат очень сильно, очень сильно замерз. И это происходит в самое холодное время года для аппарата, — пояснил ученый. – Там много очень чувствительной электроники. И, к сожалению, очень может случиться, что что-то откажет из-за холода».

Он уверен, что нечто похожее несколько лет назад произошло с марсоходами Spirit и Opportunity.

Тем временем нет хороших новостей и от марсианского вертолета Ingenuity, который прибыл на планету в феврале с американским марсоходом Perseverance, и должен был совершить первый полет еще 11 апреля.

С момента высадки инженеры NASA постепенно проводили тестирование вертолета, сначала разблокировав его лопасти, потом заставляя их медленно вращаться с частотой 50 оборотов в минуту.

В ходе последнего испытания лопасти раскрутились до 2400 оборотов в минуту, однако в этот момент система управления зафиксировала нештатные сигналы с системы, вращающей винт.

«Это произошло, когда он пытался переключить полетный компьютер с предполетного на взлетный режим, — говорится в сообщении миссии. – Вертолет в порядке и безопасности и полностью передает телеметрию на Землю».

В NASA нашли решение – несмотря на то, что с «железом» на борту вертолета полный порядок, ему необходимо загрузить новое программное обеспечение.

«Это обновление изменит способ, с помощью которого загружаются два полетных контроллера, что позволит механике и программе спокойно переходить в полетный режим», — пояснили в NASA.