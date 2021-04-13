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Первой дозы "Спутника V" может быть достаточно для переболевших

ТАССиещё 1
2 часа назад
Исследование, проведенное аргентинскими учеными, показало, что первый компонент российской вакцины от коронавируса "Спутник V" дает сильный иммунный ответ у переболевших COVID-19, и второй компонент может быть излишним. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Аргентины.
Первой дозы "Спутника V" может быть достаточно для переболевших
Фото: ReutersReuters
"Вакцина "Спутник V" вызывала сильный иммунный ответ у большинства привившихся. Если мы проанализируем группу лиц, которые до этого были заражены вирусом, то мы не увидим значительного увеличения в титре антител после введения второй дозы", - сказала глава лаборатории молекулярной вирусологии Института Лелуара Андреа Гамарник, руководившая исследованием.
В отчете говорится, что после введения второго компонента количество антител у участников исследования, которые не переболели COVID-19, увеличилось с 244 до 2 150, в то время как в группе переболевших "не было обнаружено значительных изменений в количестве антител" при сравнении двух доз.
Аргентинские исследователи также выяснили, что у 94% привившихся первым компонентом выработались специфические антитела, в случае вакцинации двумя компонентами антитела были выявлены у 100% участников исследования. В ходе анализа было также установлено, что у привившихся, которые до вакцинации переболели COVID-19, "выработалось в пять раз больше антител, чем у тех, кто получил две дозы, но не болел COVID-19".
В исследовании участвовали 288 привившихся, из них 61 человек ранее болел COVID-19.
В марте директор разработавшего "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация первым компонентом препарата может усилить иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, при этом второй компонент может не дать дополнительной защиты.
Наука и техника,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,Буэнос-Айрес,
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