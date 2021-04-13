В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Назван способ защитить аккаунт в WhatsApp

Вероника Полынина
1 час назад
Пользователи WhatsApp могут лишиться аккаунта из-за уязвимости мессенджера. Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович рассказал Sputnik.ru, как защитить аккаунт от деактивации.
Назван способ защитить аккаунт в WhatsApp
Фото: ReutersReuters
По словам Масловича, злоумышленники могут деактивировать аккаунт, зная всего лишь номер телефона пользователя. Чтобы уберечь себя от рисков, эксперт советует завести резервный канал связи.
«Есть правило дублирования функций. Заранее проигрывайте в голове, что вы будете делать, если у вас на сутки отключится WhatsApp. Я советую в этом случае переходить на резервный канал связи. Это может быть другой смартфон или другой мессенджер», - отметил он.
При этом Маслович считает, что на «выключении» аккаунта мошенники не могут много заработать, поэтому делается это в основном с целью «насвинячить».
«Они могут немножко заработать, если возьмут заказ на то, чтобы кого-то лишить доступа к WhatsApp на заданное количество времени», - допустил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее в WhatsApp нашли уязвимости, из-за которых удаленный злоумышленник может с легкостью деактивировать WhatsApp на телефоне пользователя, а затем лишить его доступа к аккаунту.
Наука и техника,Андрей Масалович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители