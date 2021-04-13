Назван способ защитить аккаунт в WhatsApp

Пользователи WhatsApp могут лишиться аккаунта из-за уязвимости мессенджера. Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович рассказал Sputnik.ru, как защитить аккаунт от деактивации.

Фото: Reuters Reuters

По словам Масловича, злоумышленники могут деактивировать аккаунт, зная всего лишь номер телефона пользователя. Чтобы уберечь себя от рисков, эксперт советует завести резервный канал связи.

«Есть правило дублирования функций. Заранее проигрывайте в голове, что вы будете делать, если у вас на сутки отключится WhatsApp. Я советую в этом случае переходить на резервный канал связи. Это может быть другой смартфон или другой мессенджер», - отметил он.

При этом Маслович считает, что на «выключении» аккаунта мошенники не могут много заработать, поэтому делается это в основном с целью «насвинячить».

«Они могут немножко заработать, если возьмут заказ на то, чтобы кого-то лишить доступа к WhatsApp на заданное количество времени», - допустил он.