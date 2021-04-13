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Apple подтвердила, что проведет новую презентацию 20 апреля

ТАСС
35 минут назад
Apple планирует провести следующую презентацию 20 апреля в штате Калифорния. Об этом свидетельствует объявление, опубликованное во вторник на сайте компании.
Apple анонсировала новую презентацию
Фото: EPAEPA
Apple не уточняет, какие именно устройства она планирует представить. Презентация начнется в 20:00 мск. По данным профильных СМИ, она пройдет в режиме видеоконференции. Трансляцию будут вести из Купертино, где находится головной офис компании.
По данным интернет-портала The Verge, Apple, в частности, может показать новую модель планшета iPad Pro с улучшенным процессором и беспроводные наушники AirPods Pro.
Ранее во вторник голосовой помощник Siri, отвечая на вопрос о дате следующей презентации Apple, начал на территории США указывать 20 апреля.
Наука и техника,Гаджеты,Apple,
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