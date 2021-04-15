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Регулятор США перенес решение по вакцине Johnson & Johnson

Газета.Ruиещё 20
2 часа назад
Центры по контролю и распространению заболеваний (CDC) в США отложил решение по применению вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Johnson & Johnson, передает NBC News.
Регулятор США перенес решение по вакцине J&J
Фото: ReutersReuters
Сообщается что, многие эксперты центров в настоящее время не обладают достаточной информации, чтобы принять решение об использовании препарата Johnson & Johnson.
По информации телеканала, снова собраться для принятия решения они планируют в ближайшие недели. На этой неделе стало известно, что компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.
До этого американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США. Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование случаев образования тромбов после применения данной вакцины.
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