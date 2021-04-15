Регулятор США перенес решение по вакцине J&J

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Сообщается что, многие эксперты центров в настоящее время не обладают достаточной информации, чтобы принять решение об использовании препарата Johnson & Johnson.

По информации телеканала, снова собраться для принятия решения они планируют в ближайшие недели. На этой неделе стало известно, что компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.