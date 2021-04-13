Удалось получить фото пролетевшего «исключительно близко» к Земле астероида

Астероид пролетел над Землей на расстоянии всего 26 876,04 км всего через четыре дня после открытия.

Фото: RW Space RW Space

Астероид, известный как 2021 GW4, пролетел со скоростью 30 094,73 км/ч, мимо нашей планеты — в девять раз быстрее, чем пуля из винтовки.

2021 GW4 пролетел мимо нас всего на 7% расстояния между Землей и Луной. Кроме того, он был намного ближе к нам, чем некоторые искусственные геостационарные спутники, которые обычно вращаются на расстоянии около 35 405,57 км. Ближайший пролет астероида произошел в 9:01 по восточному времени.

Астроном Джанлука Маси, основатель проекта «Виртуальный телескоп», написал на своем веб-сайте, что астероид подошел «исключительно близко» к Земле.

Астрономы считают, что космический камень диаметром от 3,5 до 7,7 метра, что означает, что он относительно невелик.

Из-за своего размера астероид был не виден невооруженным глазом, когда проетал мимо, но астрономы смогли запечатлеть его в телескопы.

Фотография ниже была сделана сразу после 20:00. ET в воскресенье на Маси с использованием одной 180-секундной экспозиции на 17-дюймовом телескопе PlaneWave.

rwspace.ru

GW4 2021 года можно увидеть как одно белое пятно в центре фотографии, выделенное стрелкой. В то время он находился примерно в 299 337,98 км. Размытые линии вызваны светом звезд.

Маси написал, что подлет GW4 2021 года был безопасным. «Астероиды такого размера, которые подходят так близко, относительно редки, но до сих пор в этом году у нас было четыре объекта, которые находились на таком расстоянии от центра Земли: GW4 2021 является самым большим из этих четырех камней», — сказал он.