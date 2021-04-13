В Windows появятся режимы для работы и развлечений

В Windows добавят функцию персонализации, с помощью которой можно будет переключаться между режимами работы ОС. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы издания обратили внимание, что в последней бета-версии операционной системы в меню «Персонализация» появился раздел «Использование устройства» (Device Usage). В нем находятся шесть сценариев использования ПК, связанных с играми, творчеством, работой, учебой, развлечениями и семейным доступом к ОС. Данный параметр является необязательным, однако при его активации Windows сможет более точно распределять ресурсы компьютера для конкретных задач.

Например, во время работы пользователь сможет включить соответствующий режим, в котором ОС будет отдавать приоритет офисным программам. При активации режима «Игры» Windows будет мобилизовать и направлять ресурсы ПК для обеспечения быстрой и оперативной работы компьютера. Режимы можно будет свободно переключать в любое время.

В качестве подтверждения новой функции специалисты нашли в реестре Windows раздел для каждой описанной ими категории. Также операционная система предложит пользователю выбрать необходимые категории при первой настройке ОС. В настоящий момент неизвестно, когда новая функция будет доступна для всех пользователей Windows.