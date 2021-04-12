В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Пользователи Google и Facebook жалуются на сбои

РИА "ФедералПресс"
24 минуты назад
В работе поисковой системы Google, соцсети Facebook и Microsoft возникли проблемы по всему миру. Это следует из данных Downdetector.
«Сбои в сервисах Google, Facebook и Microsoft по всему миру», – сообщают СМИ.
Проблемы в работе Google Диска, Gmail, Google Meet, Google Карт и других служб начались еще в 15:29 по мск. Большинство пользователей Google Диск жалуются на невозможность запустить сервис.
При попытке создавать новые документы в Google Документах и Google Таблицах пользователям выходит сообщение об ошибке. Причины сбоев устанавливаются.
Downdetector занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов и предоставляет информацию о сбоях.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Роскомнадзор опроверг сообщения о сбоях у операторов связи из-за его оборудования.
Наука и техника,Роскомнадзор,Google,Microsoft,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители