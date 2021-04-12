Массовый полет туристов в космос признали невозможным

Олег Кононенко. Массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли возможен в ближайшие 20 лет, считает командир отряда космонавтов Роскосмоса

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"Я думаю, что все-таки не скоро. Не в ближайшие 20 лет", - сказал Кононенко, отвечая на вопрос о перспективах гражданских полетов в космос в интервью программе "Познер" на Первом канале.

По его словам, космические туристы не должны обладать отменным здоровьем, потому что летят на короткий срок.

"Они летят пассажирами, они летят на относительно короткий промежуток времени - от восьми до 10 дней. И в спускаемом аппарате они просто сидят и терпят эту перегрузку. Поэтому такие короткие полеты вполне возможны, но чтобы это было массово и на больших кораблях. Даже не знаю. Думаю, это дело не ближайших 20 лет", - сказал Кононенко.

Конкуренция между космонавтами и астронавтами

Астронавты из США и космонавты России не конкурируют между собой и часто выручают друг друга, отметил Кононенко.

"Мы сейчас работаем вместе, и такой конкуренции нет, потому что мы летаем на единую станцию, мы друг друга выручаем, когда появляются какие-то проблемы. У американцев, например, заканчивалась эксплуатация шаттлов, мы их вывозили "Союзами". На первоначальном этапе эксплуатации МКС именно российские сегменты обеспечивали все параметры жизнеобеспечения: наши очищали воздух, убирали конденсат из атмосферы. То есть мы все время взаимно выручаем друг друга", - сказал Кононенко.

В то же время он добавил, что конкуренция между Россией и США могла бы стимулировать развитие космических технологий.

"Когда наши страны находились в конкуренции, это было мощным стимулом. <...> Может, нам стоит снова конкурировать в создании новых технологий", - сказал космонавт.