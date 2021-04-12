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Минобороны РФ впервые показало на видео свои спутники

Алевтина Жаркова
31 минуту назад
Министерство обороны России опубликовало видео, приуроченное ко Дню космонавтики. На кадрах представлены более 30 образцов космической техники – их собрали в носящей имя Константина Циолковского аудитории Военной академии РВСН им. Петра Великого по случаю 60-летия первого полета человека в космос.
В сообщении оборонного ведомства отмечается, что космические аппараты и системы различного назначения представлены на записи для широкой публики впервые. Многие из них являются действующими.
Напомним, сегодня в России отмечается День космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин отправился в космос. На корабле «Восток» он провел 108 минут, совершив один оборот вокруг Земли.
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