В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Google записала "Послание Юрию Гагарину"

ТАСС
1 час назад
Компания Google к 60-летию первого полета человека в космос записала "Послание Юрию Гагарину". В видео космонавты и ученые благодарят первого покорителя космоса, а также рассказывают о новых открытиях.
Google записала "Послание Юрию Гагарину"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В записи приняли участие российские космонавты Михаил Корниенко, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Наоко Ямадзаки, ученые Юрий Ковалев, Сергей Попов и Константин Батыгин, а также режиссер Федор Бондарчук, писатель-фантаст Питер Уоттс, блогер Ян Топлес и другие.
Они рассказали о полете человека на Луну, экспедициях на МКС, фотографиях черной дыры, приземлении ровера Perseverance на Марсе.
Видео создано при поддержке Роскосмоса, Россотрудничества и Министерства науки и образования.
Наука и техника,Питер Уоттс,Константин Батыгин,Михаил Корниенко,Сергей Попов,Андрей Борисенко,Юрий Ковалев,Юрий Гагарин,Федор Бондарчук,Роскосмос,Минобрнауки,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители